50 Top Pizza World: L'Orso stupisce ancora ed è 59esimo a livello mondiale - Tempostretto

Dopo il 28esimo posto nazionale, il locale messinese porta l'eccellenza culinaria e i prodotti della nostra terra al 59esimo posto nella classifica di tutto il mondo

Poco più di un mese fa, la pizzeria messinesi L’Orso si era regalata la soddisfazione di arrivare alla 28esima posizione nella 50 Top Pizza Italia, una graduatoria con i migliori locali di tutta la nazione. Qualche giorno fa, invece, il risultato è stato ancora più eclatante perché il locale guidato da Giuseppe e Gianluca Arcovito e da Giuseppe Denaro si è posizionato al 59esimo posto a livello mondiale.

In top 100 soltanto 40 pizzerie italiane, 25 in Europa

Un risultato eccezionale se si pensa che nella Top 100 c’erano 40 pizzerie italiane, di cui 25 in Europa. Le creazioni culinarie del pizzaiolo-artigiano Matteo La Spada (qui la sua storia raccontata da Tempostretto) conquistano sempre maggiori successi e complimenti, quindi, non soltanto in città ma anche a livello italiano e nel resto del mondo.