600 capre e 100 abitanti sull’Isola: sindaco di Alicudi vuole regalarle, animalisti furiosi

Aidaa: "E' una follia, le capre vanno sterilizzate e protette, non regalate al macello"

Sull’isola di Alicudi, 600 capre autoctone selvatiche sono considerate la bellezza del luogo. In un contesto di 100 abitanti contro 600 capre, il sindaco Riccardo Gullo ha deciso di ridurre il numero di animali presenti sull’isola, regalandone fino a 50 alla volta agli allevatori, con la possibilità di macellarle. Una decisione inaccettabile per l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa).

“E’ una follia!” – scrivono gli animalisti – “Anziché provvedere a sterilizzare le capre e a chiedere il riconoscimento come animale autoctono da proteggere all’Unione Europea, il sindaco regala le capre agli allevatori e lo chiama pure provvedimento soft. Non possiamo accettare questo esodo di massa delle capre dall’isola con il rischio che anche altre isole lo seguano in questa decisione”. Aidaa ritiene che non bisogna sradicare le capre dal loro territorio. Nei prossimi giorni, l’associazione cercherà di far cambiare idea al sindaco.