867 domande per 400 posti per il Centro estivo a Villa Dante

Si comincia l'1 luglio, una volta fatta la graduatoria, a cura di Messina Social City

MESSINA – “Emoziona – Me”: un Centro estivo gratuito a Villa Dante per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Dopo l’avviso pubblico di Messina Social City, sono state presentate 867 domande per 400 posti disponibili. Occorre avere la residenza nel Comune di Messina e le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, “compatibilmente con la capienza prevista dal Centro”. 120 posti sono riservati a minori con disabilità. Si comincia il primo luglio.

In primo piano laboratori ricreativi ed educativi, motoria di base, visite guidate, escursioni, attività balneare, eventi dal lunedì al venerdì, nei mesi di luglio e agosto, dalle 8 alle 13. Il tutto senza gravare economicamente sulle famiglie.