926mila euro per la sicurezza del piazzale Atm: gara aggiudicata per la bonifica - Tempostretto

Entro il 2023 bisognerà risolvere il caso dei serbatoi di carburante degli anni '90 trovati interrati sotto al piazzale

MESSINA – Sono passati diversi mesi da quando, a fine 2022, sono stati ritrovati sotto al piazzale di Atm, interrati, alcuni vecchi serbatoi di carburante risalenti alla metà degli anni ’90. Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per 926.942,40 euro, che riguardano la bonifica del piazzale, iniziata già nelle scorse settimane. L’importo totale per la bonifica è di circa 5 milioni di euro e già ad aprile sono stati trasportati i materiali inquinanti verso la discarica di Alcamo.

A maggio, poi, la Cap. Ital Service Srl si è aggiudicata i lavori per la “messa in sicurezza del piazzale deposito mezzi dell’Atm”, con un’offerta al ribasso del 35,629 per cento e un importo di 926.942,40 euro. Le risorse provengono sia da fondi dell’azienda sia dal Pon Metro 2014-2020. E la tempistica è serrata: entro il 2023 bisognerà finire.

