A 18, tir si ribalta a Giardini Naxos. Lunghe code in direzione Catania e aeroporto

Caos stamani in autostrada

Un grave incidente stradale ha paralizzato questa notte il traffico sull’A18 in direzione Catania. Verso le tre, vicino all’uscita di Giardini Naxos, un autoarticolato carico di prodotti ortofrutticoli ha perso il controllo, finendo per scontrarsi con un’auto che viaggiava nel senso opposto prima di coricarsi lateralmente sulla sede stradale.

L’impatto è stato violento: la Fiat 500 coinvolta si è ribaltata, intrappolando momentaneamente il guidatore all’interno dell’abitacolo. Anche l’autotrasportatore ha riportato lesioni ed è stato necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale di Taormina. Fortunatamente, l’assenza di altri veicoli in quel momento critico ha evitato un bilancio ben più tragico.

Le operazioni di messa in sicurezza e sgombero del mezzo pesante hanno richiesto l’intervento immediato dei pompieri, del personale del consorzio autostradale e delle forze dell’ordine. Per gestire la viabilità, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale interessato, con i flussi di traffico deviati forzatamente verso l’uscita di Taormina. Gli agenti della Stradale sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

“Sono uno degli automobilisti bloccati sulla A18 dalle 6.55 di questa mattina – scrive un nostro lettore -. In 30 minuti non ci siamo mossi di un metro. Si sarebbe potuti uscire a Roccalumera ed evitare di rimanere in autostrada, sotto il sole, senza acqua o cibo, senza poter andare in bagno. Nessuna assistenza e l’aereo è ormai perduto”.