Caos a Messina sud dopo l’incidente sulla A18

Stasera seri disagi nel traffico. "Il navigatore segnava ancora la chiusura del tratto tra Roccalumera e Tremestieri", segnala un cittadino

MESSINA – Il grave incidente sulla A18, con gli operai travolti da un mezzo pesante, ha provocato fino a sera seri disagi nel traffico nella zona sud. L’autostrada è stata chiusa per diverse ore nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina. Intorno alle 20 la riapertura. Ma ci sono automobilisti che segnalano di essere stati tratti in inganno dal navigatore, non ancora aggiornato.

“A Briga Marina macchine a passo d’uomo sulla Statale. Il navigatore segnava ancora la chiusura del tratto tra Roccalumera e Tremestieri”, evidenzia un cittadino.