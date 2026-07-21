 Caos a Messina sud dopo l'incidente sulla A18

Caos a Messina sud dopo l’incidente sulla A18

Redazione

Caos a Messina sud dopo l’incidente sulla A18

martedì 21 Luglio 2026 - 21:59

Stasera seri disagi nel traffico. "Il navigatore segnava ancora la chiusura del tratto tra Roccalumera e Tremestieri", segnala un cittadino

MESSINA – Il grave incidente sulla A18, con gli operai travolti da un mezzo pesante, ha provocato fino a sera seri disagi nel traffico nella zona sud. L’autostrada è stata chiusa per diverse ore nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina. Intorno alle 20 la riapertura. Ma ci sono automobilisti che segnalano di essere stati tratti in inganno dal navigatore, non ancora aggiornato.

Caos a Messina 5

“A Briga Marina macchine a passo d’uomo sulla Statale. Il navigatore segnava ancora la chiusura del tratto tra Roccalumera e Tremestieri”, evidenzia un cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina, la cura del territorio e la necessità del decentramento
Controllo di gestione, risparmio fiscale e protezione patrimoniale: come nasce “Fiscalità Agevolata” VIDEO
Spese mediche all’estero: quanto rischi davvero (e come proteggerti)
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED