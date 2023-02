A 21 anni con 22 dosi di eroina addosso, Polizia arresta giovane pusher - Tempostretto

Nelle mutande nascondeva il bilancino di precisione. Ora ha il braccialetto elettronico

MESSINA – Ha soltanto 21 anni ma ha già la fedina penale “macchiata” il giovane messinese arrestato dalla Polizia per spaccio di droga. Il ragazzo era ai domiciliari e per questo gli agenti delle Volanti hanno effettuato un controllo in casa, a Bordonaro. Alla vista degli agenti il giovane si è innervosito ed è scattata la perquisizione: addosso aveva 22 dosi di eroina, nascosti nel pantalone della tuta.

Il bilancino negli slip

Il ventunenne, presentatosi sull’uscio di casa con un piccolo rigonfiamento nella tasca dei pantaloni, pressato dalle domande degli agenti ha consegnato la droga che occultava, già confezionata in singole dosi sigillate una per una in confezioni di plastica termosaldata, unitamente ad un bilancino che teneva negli slip.

In casa c’era altro materiale per il confezionamento dello stupefacente e un altro involucro con evidenti tracce della medesima sostanza. Sequestrato anche denaro contante, plausibile provento di spaccio, e l’impianto di videosorveglianza montato a protezione dello stabile, secondo gli investigatori per prevenire i blitz delle forze dell’Ordine.

Il giudice ha convalidato l’arresto e gli ha confermato i domiciliari, ma ma ora col braccialetto elettronico.