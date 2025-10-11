A 50 anni dal diploma rimpatriata per la V C del “Seguenza”

Si sono ritrovati a Messina e qualcuno è arrivato anche dall'estero

MESSINA – Qualcuno è arrivato anche dagli Usa. A 50 anni dal diploma, la classe V C del liceo scientifico

“G. Seguenza”, annata 1974-75, si è ritrovata a Messina, trascorrendo insieme una serata piacevole nel segno dei ricordi.

Da sinistra in piedi:

Nino Parisi

Peppe Giuffrè

Dino Mondello

Filippo Maimone

Mariella Naso

Achille D’ Antoni

Fabio Amato

Marina Calabrese

Tano Mannino

Lucia Isaja

Peppe Costantino

Antonella Scattareggia

Cettina Lanza

Sedute:

Ida Morabito

Pina Giannetto

Margherita Bambino

Santina De Lorenzo

Antonella De Francisci