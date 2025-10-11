A 50 anni dal diploma rimpatriata per la V C del “Seguenza”

Si sono ritrovati a Messina e qualcuno è arrivato anche dall'estero
MESSINA – Qualcuno è arrivato anche dagli Usa. A 50 anni dal diploma, la classe V C del liceo scientifico
“G. Seguenza”, annata 1974-75, si è ritrovata a Messina, trascorrendo insieme una serata piacevole nel segno dei ricordi.
Da sinistra in piedi:
Nino Parisi
Peppe Giuffrè
Dino Mondello
Filippo Maimone
Mariella Naso
Achille D’ Antoni
Fabio Amato
Marina Calabrese
Tano Mannino
Lucia Isaja
Peppe Costantino
Antonella Scattareggia
Cettina Lanza
Sedute:
Ida Morabito
Pina Giannetto
Margherita Bambino
Santina De Lorenzo
Antonella De Francisci