A Capo d'Orlando è obbligo baciarsi...con vista sulle Eolie - Tempostretto

Nei pressi del faro è stato collocato il cartello stradale più romantico che invita al bacio...con panorama instragrammabile

CAPO D’ORLANDO – Il più romantico dei segnali stradali da qualche giorno è comparso anche a Capo d’Orlando. Nei pressi del faro orlandino, in uno dei punti più belli e panoramici del lungomare, è stato collocato il segnale stradale dell’obbligo di baciarsi.

Lo sfondo d’altronde è invitante: la lunga spiaggia sabbiosa, il mare cristallino e la vista sulle Eolie, inondati del rosso fuoco del tramonto, sono una cornice ideale per un bacio d’amore. E per il relativo scatto per i social, ovviamente, oggi giorno anche questo d’obbligo.

L’iniziativa è recente, ma non è la prima in provincia di Messina. Ci aveva pensato già a San Valentino il comune di San Piero Patti. In Sicilia altri centri, tra Erice e Terrasini per esempio, l’hanno adottata già lo scorso anno.