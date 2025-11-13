A Catarratti dopo la bonifica tornano gli ingombranti in strada

Serve un'azione repressiva più decisa contro gli svuota cantine e anche nei confronti di chi si affida a loro. Non basta la propaganda bonaria sui social

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Hanno buttato altra legname a Catarratti. Purtroppo mi hanno riferito che hanno pagato una persona per buttare i mobili. Fanno schifo, perché non mettono le telecamere io non lo so.”

Nelle settimane scorse avevamo denunciato la presenza di discariche di suppellettili e vecchi mobili a Catarratti. Successivamente Messina Servizi aveva effettuato un intervento di bonifica che aveva riguardato anche il vicino villaggio di Bisconte. Adesso lo scempio riprende. E’ evidente che non si tratta di situazioni occasionali ma dell’opera di uno o più soggetti organizzati per svuotare appartamenti, magari a poco prezzo, e abbandonare i mobili in contesti periferici, dove si pensa di non essere visti.

Noi pensiamo che il decoro e la pulizia debbano essere la normalità in tutto il territorio cittadino, senza differenze tra centro e periferia. E’ certamente apprezzabile il faticoso lavoro di Messina Servizi che si sforza di eliminare le discariche illegali di rifiuti ovunque si creano. Sappiamo anche, in via ufficiosa, che la Polizia Municipale tramite telecamere e appostamenti sta individuando e sanzionando diversi responsabili di questo comportamento illegale. Quello che non riusciamo a comprendere è il motivo per il quale questo lavoro repressivo non venga reso noto il più possibile, senza limitarsi a forme di propaganda bonaria sui social che non hanno alcun effetto deterrente. Inoltre l’azione contro gli inquinatori deve essere ancora più intensa e colpire decisamente, con sanzioni adeguate, anche coloro che, per conferire vecchi mobili suppellettili e ingombranti in genere, si affidano a svuota cantine abusivi anziché a Messina Servizi.