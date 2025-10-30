Nuove bonifiche di rifiuti a Catarratti e Bisconte, “l’inciviltà di pochi pesa su tutti”

Messina Servizi costretta ad intervenire ripetutamente perché dopo la bonifica le discariche abusive tornano a riempirsi dopo pochi giorni.

MESSINA – Nonostante i ripetuti interventi e gli appelli dell’amministrazione comunale, il problema delle discariche abusive a Messina continua a ripresentarsi.

Nell’ambito dell’azione di contrasto a questo inaccettabile fenomeno, nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 gli operatori di Messina Servizi hanno eseguito due distinti interventi di bonifica nei villaggi di Catarratti e Bisconte, da dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti al numero WhatsApp di Tempostretto 366.8726275. L’operazione è stata condotta con l’obiettivo di ripristinare il decoro urbano nei pressi degli insediamenti popolari.

Ma, come spesso accade, la pulizia rischia di durare solo pochi giorni.

L’Assessore alle Parteciupate ha ribadito che l’Amministrazione non intende arretrare nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, ricordando che le fototrappole installate in diverse aree della città stanno consentendo di identificare e sanzionare i responsabili.

“Il danno più grave è che tali atteggiamenti, a tutti gli effetti criminali, si ripetono ciclicamente – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Nino Carreri – sotto gli occhi di tanti cittadini costretti a subire l’inciviltà di pochi”. Giova ribadire che questi comportamenti creano un grave danno ambientale ma comportano anche un ingente dispendio di risorse umane ed economiche.

Carreri ha ribadito che il Comune continuerà a contrastare con fermezza il fenomeno, rafforzando gli strumenti di vigilanza e repressione e promuovendo, al contempo, comportamenti rispettosi dell’ambiente e del vivere civile.

“Chi pensa di farla franca resterà deluso – ha aggiunto l’assessore –. L’attività investigativa è incessante e sta portando all’identificazione dei responsabili ripresi dalle fototrappole installate in varie zone della città e alle conseguenti segnalazioni all’Autorità giudiziaria per reati ambientali. Voglio ringraziare la Presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato, e la Polizia Municipale Ambientale per l’impegno costante nella cura della città, insieme ai tanti cittadini che rispettano le regole e conferiscono correttamente i rifiuti differenziati.”

Lotta al degrado e appello al senso civico

Le immagini e le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni a Tempostretto raccontano, però, una realtà difficile da scardinare. In particolare a Catarratti, dove cumuli di vecchi mobili, materassi e sanitari rotti vengono abbandonati puntualmente nelle stesse aree già bonificate più volte. Un fenomeno che non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un rischio sanitario e un danno economico per l’intera collettività.

L’Amministrazione comunale assicura che continuerà a rafforzare la vigilanza e a promuovere campagne di sensibilizzazione per contrastare il degrado ambientale, ma l’appello rimane sempre lo stesso:

serve la collaborazione dei cittadini, perché la pulizia di oggi non diventi la discarica di domani.

MessinaServizi invita infine tutti gli utenti a utilizzare i centri comunali di raccolta e i servizi di ritiro gratuito a domicilio per i rifiuti ingombranti, ricordando che basta una chiamata o una prenotazione online per evitare nuove situazioni di degrado.

La photogallery che segue documenta l’intervento di bonifica eseguito a Catarratti.