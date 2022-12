"A cona più bella", torna il concorso sulla tipica tradizione natalizia messinese - Tempostretto

Possono partecipare privati, negozianti, parrocchie, scuole e associazioni

MESSINA – Il Natale 2022 porta con se anche la XII Edizione del Concorso “’A Cona più bella – Il Natale di Tradizione a Messina”. L’ormai consolidata manifestazione è promossa dall’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” di Messina, in collaborazione con il Museo “Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” di Gesso, la Parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire e la Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani.

La tradizione della cona messinese

Il tutto nasce da un’idea di Alessandro Fumia e del compianto Franz Riccobono per promuovere, valorizzare e diffondere la peculiare ed antica tradizione della “cona” messinese. Un tipico apparato natalizio, sia domestico che pubblico, un tempo molto diffuso a Messina e nel territorio Peloritano, che consiste in una piccola grotta realizzata con materiale vegetale (felci, “sparacino”, “’mbriacheddi”), e decorata con tutti quei colorati frutti che la natura offre in inverno (agrumi, frutta secca), nel cui interno si colloca un Bambino Gesù, nei migliori dei casi in cera. Un tempo davanti a questi apparati devozionali gli zampognari e i “nuviddara” eseguivano antiche nenie e novene di Natale.

Come partecipare

Al concorso, come di consueto, potranno partecipare gratuitamente sia privati/negozianti, chiese/parrocchie e associazioni/scuole di qualsiasi località inviando una foto della propria “cona”, insieme ai dati identificativi ed eventuale descrizione, all’indirizzo email: conanatale@tiscali.it entro e non oltre il 25 dicembre 2022. Il concorso sarà suddiviso nelle tre categorie sopradette e per ognuna di queste la Giuria premierà i primi tre classificati oltre ad assegnare un premio speciale che da quest’anno verrà dedicato alla memoria di Franz Riccobono. Si aggiunge anche un premio dedicato alla Macchia Mediterranea offerto da Assocea. La Giuria, composta da componenti dell’Associazione Amici del Museo, della Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, del Museo Cultura e Musica dei Peloritani e della Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani, valuterà gli elaborati attraverso le foto pervenute per email. La premiazione si svolgerà nel mese di gennaio presso la Chiesa di Santa Caterina di Messina in una data che verrà successivamente comunicata.