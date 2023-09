A Curcuraci torna l'ottobrata: "Cinque domeniche per turisti e cittadini dei villaggi dimenticati" - Tempostretto

Il consigliere della sesta municipalità, Francesco Maggio, spiega: "Vogliamo dare allegria e attività a chi si sente lontano dal resto". Si parte con la porchetta l'1 ottobre

MESSINA – Curcuraci si prepara a cinque domeniche di cucina, artigianato e musica. Torna l’ottobrata curcuracense, organizzata dal comitato Pro Curcuraci e dal circolo cacciatori Curcuraci, con la partecipazione del comune di Messina. Si tratta della seconda edizione, dopo il lancio dell’iniziativa nel 2022.

Maggio: “Allegria e attività a chi si sente dimenticato”

A spiegare l’evento è Francesco Maggio, consigliere della VI municipalità e tra i fautori della manifestazione: “Sono le cinque domeniche d’ottobre e il nostro scopo è quello di attirare a Curcuraci sia turisti sia i messinesi provenienti dagli altri villaggi. Vogliamo dare allegria e attività a quei villaggi che spesso sono dimenticati. Sarà un evento con tante specialità, ma anche spettacoli che ci vengono donati dalle associazioni e grazie anche ai vari sponsor ci saranno serate a tema”.

Tutto si terrà alla vecchia scuola, un edificio recuperato dal comitato Pro Curcuraci: “La scuola era distrutta, l’abbiamo ristrutturata grazie agli abitanti del villaggio e ai tanti ragazzi che hanno partecipato. E lì non facciamo soltanto l’ottobrata, ma ci sono attività tutto l’anno, volontariato e ogni pomeriggio è un luogo in cui soprattutto gli anziani si riuniscono per passare in tempo insieme. Vogliamo dare loro un po’ di entusiasmo”.

Poi Francesco parla del padre, Paolo Maggio, presidente dell’associazione: “Se non ci fosse lui non si farebbe niente e non lo dico perché è mio padre. Per lui Curcuraci è casa sua e tante cose si fanno grazie alla sua forza di volontà e al bene che vuole al villaggio”.

Il programma

Si partirà l’1 ottobre con la sagra della porchetta. Poi l’8 una serata a sorpresa e “u pani cunzatu”, il 15 sarà protagonista la carne siciliana, il 22 la fagiolata siciliana e il 29 chiuderanno i funghi. Tanti gli eventi collaterali alle specialità culinarie, come l’esibizione di Santino Previti e la sua fisarmonica, quella della scuola di ballo Smile Art, il raduno di vespe di Mario Andronaco Collection e la sfilata canina dell’ultima domenica.