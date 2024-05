Capitano Ultimo a Messina: visiterà Rione Taormina e Fondo Fucile

Domani l'incontro con la stampa a Palazzo Zanca e poi la visita nelle zone oggetto di risanamento

MESSINA – È in programma domani, sabato 4 maggio, alle 17 un incontro con la stampa nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca con Sergio De Caprio, Capitano Ultimo. All’incontro saranno presenti il sindaco di Messina Federico Basile e il deputato regionale Ismaele La Vardera, vice presidente della commissione antimafia dell’Ars.

Al termine dell’incontro Capitano Ultimo si sposterà accompagnato dal primo cittadino e dall’on. La Vardera nelle zone oggetto di risanamento. In particolar modo Capitano Ultimo visiterà Rione Taormina e Fondo Fucile. Sergio De Caprio è candidato con Cateno De Luca nella lista Libertà per le prossime elezioni europee. In occasione della presentazione della lista ha svelato per la prima volta dopo 31 anni il suo volto.