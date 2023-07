A Elisa Barbaro il premio speciale della giuria per il romanzo "Il sentiero segreto dei gelsomini" - Tempostretto

La scrittrice messinese ha ricevuto il riconoscimento alla decima edizione del "Premio letterario nazionale Bukowski". Lei ringrazia: "Non me l'aspettavo"

La scrittrice messinese Elisa Barbaro ha ricevuto il “Premio speciale della giuria” alla decima edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski per il suo nuovo romanzo “Il sentiero segreto dei gelsomini”, in uscita con Algra edizioni. Durante la premiazione a Viareggio, è stata letta la motivazione dell’assegnazione: “Presente e passato si intrecciano in questa vivace narrazione dialogata, dove la vicenda sentimentale fallimentare della protagonista si diluisce in una nuova ambientazione territoriale e temporale che ne mitiga la drammaticità. Nell’antitesi fra la contemporaneità della realtà degli immigrati oltreoceano e l’illusione di radici immaginarie, particolarmente intrigante è la parte in corsivo infarcita di gergo e svarioni grammaticali”.

Barbaro: “Non me l’aspettavo”

Dopo aver esordito nel 2010 con due racconti e aver pubblicato “Il suo nome era Aprile” nel 2014, Elisa Barbaro si gode il nuovo premio: “I propri romanzi sono come dei figli, non li si vuole lasciar andar via, ma quando gli permetti di correre sulle loro gambe, ecco che ti danno tante soddisfazioni. Non mi aspettavo di ricevere questo premio, avevo molta paura che il romanzo non fosse ancora pronto. Dopo 8 anni di gestazione i gelsomini sono cresciuti e finalmente fioriti, bianchi e profumati, secondo il parere di una giuria. Se non si è forti lettori non si può essere scrittori. Non l’ho detto io, ma mi trovo d’accordo con questa definizione. Mi piace leggere ogni genere di romanzo. La lettura apre le porte a nuove conoscenze, nuovi vocaboli, nuovi posti dove perdersi per qualche ora al giorno. La scrittura è arrivata per caso, così come i premi letterari che vedo più come nutrimenti per la mia scarsa autostima”.

Di cosa parla il romanzo? Lo si legge sulla quarta di copertina: “Tradita e abbandonata dal marito, l’italoamericana Giovanna è costretta a riorganizzare la sua vita. Dopo che suo nonno, in punto di morte, le chiede di cercare Anita per dirle che l’ha sempre amata, Giovanna s’imbarca su un volo per la Sicilia con l’obiettivo di trovare la misteriosa donna e conoscere il paese natio del nonno: Misterbianco. Un libro fitto di segreti tenuti nascosti per anni o solo per pochi giorni. Segreti che pesano come macigni o che son detti solo a fin di bene. Al lettore il compito di scoprirli prima di leggere la parola fine”.