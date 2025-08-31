A Galati Mamertino musicisti e chef stellati in campo per Joy for Children

La cena-concerto-evento l'8 settembre. L'iniziativa benefica a favore della ong che aiuta i bimbi in fuga dalle guerre

Galati Mamertino – Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà nel borgo montano, che anche quest’anno ospiterà una cena stellata accompagnata dalla musica di nomi di rilievo. Una serata di gala e di beneficenza, perché il ricavato andrà a favore di Joy for Children, l’associazione che offre aiuti, assistenza e attività ai bambini colpiti dalle guerre, in particolare ai piccoli rifugiati siriani.

La cena evento

L’8 settembre chi vorrà potrà partecipare alla cena concerto che quest’anno sarà ospitata all’incubatore dei Nebrodi. Ai fornelli ci saranno chef di primo piano, sarà quindi una cena evento in sé. I nomi di Anna Ghisolfi, Anna Zhang, Santi Palazzolo e Celestino Drago sono nomi che brillano tra le stelle internazionali della cucina, dove si stanno facendo strada Gaia e Licia Campisi dell’Antica Filanda, il ristorante Stella Michelin di Rocca di Capri Leone.

Anna Zhang, vincitrice di Masterchef ’14, continua a collezionare premi internazionali. Anna Ghisolfi, dopo il successo col catering, gestisce da anni il proprio ristorante a Tortona e i suoi piatti sono ambiti e fotografati. E’ lo chef dello star system targato Usa, invece, Celestino Drago, originario di Galati Mamertino oggi patron di una linea di ristoranti e non solo negli States. Santi Palazzolo, infine, è il maestro pasticcere, imprenditore ed accademico che il mondo invidia alla Sicilia.

Brindisi per la pace

Le loro contaminazioni promettono un viaggio che celebra la ricchezza e la lungimiranza delle diversità. Anche nei calici brilleranno le note di mondi differenti, tasselli di una sola eccellenza: quella del vino italiano. Il Piemonte di Anna Ghisolfi rappresentato dal Consorzio dei Colli Tortonesi con una delegazione di virtuosi e visionari produttori di Timorasso Derthona. Il Veneto di Anna Zhang canterà la sua vocazione enologica con i vini del Consorzio Soave e con la Cantina Tonello dei Monti Lessini. La Sicilia di Celestino Drago e di Santi Palazzolo racconterà la sua magia attraverso i vini d’altura di Baglio di Pianetto e di altre cantine dell’Isola.

Il concerto

Mario Venuti, Tony Canto e Kaballà sono i musicisti, ancor più conosciuti dal grande pubblico, che accompagneranno la serata. Insieme, daranno vita ad uno spettacolo che non vuole stupire, ma connettere. Sarà un live di chitarre, corde vocali e silenzi pieni. Dove le canzoni diventano ponti, e l’arte — quella autentica — si mette a disposizione della solidarietà.

Otto anni di Joy for Children

L’evento sarà l’occasione per festeggiare l’ottavo anno di impegno a favore dei bambini più fragili e raccogliere fondi per i progetti umanitari di Joy for Children, sempre in prima linea per i bambini e gli adolescenti che scappano da guerre, bombe, fame e carestie.

Una storia che arriva lontano, quella di Joy for Children, ma che parte proprio da Galati Mamertino dove è nato Charley Fazio, il fotografo artista che, insieme ad altri, ha dato vita e promuove l’associazione, e che ha raccontato com’è nato tutto in questa intervista al nostro giornale: “Fatima gli cambia la vita, lui prova a cambiarla a tutti i bimbi in fuga dalle guerre”.

La cena, dalle 19.30, è esclusivamente su prenotazione (130 euro a persona, al numero 340 2637777 )

