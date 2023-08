A Gazzi c'è una spiaggia bellissima ma per ora è una discarica a cielo aperto VIDEO - Tempostretto

Oggi, tra piccole abitazioni attorno e cani randagi, è preda di tanti rifiuti, vicino ai capannoni della Zir di Messina

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Non tutti lo sanno ma a Gazzi c’è una spiaggia da restituire alla città. Oggi, tra piccole abitazioni attorno e cani randagi, è preda di tanti rifiuti, vicino ai capannoni della Zir. Ma la spiaggia è grande e con una vista mare mozzafiato. In passato, questo giornale si è occupato del torrente Gazzi e non esiste più l’emergenza dello sversamento di liquami. Allo stato attuale è però piena di detriti e c’è chi continua a utilizzarla come discarica a cielo aperto.

spiaggia-gazzi torrente-gazzi torrente.gazzi spiaggia-gazzi

Ogni tanto devono arrivare i vigili del fuoco per spegnere un rogo di rifiuti. Alcuni cani considerano la zona “casa loro” e il degrado dominante rispecchia la sensazione di una città che, negli anni, ha accumulato molti di questi spazi. Spazi da riqualificare come Maregrosso e via Don Blasco.