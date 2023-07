A Gazzi una spiaggia da restituire alla città VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Quando recuperemo questi preziosi spazi a Messina? Per ora solo detriti e rifiuti"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da cittadino appassionato di Messina vorrei segnalarvi la spiaggia di Gazzi. Ci sono stato di recente. Quando recuperemo questi preziosi spazi? Vi chiedo di sollecitare le istituzioni affinché si dedichino a questo recupero, davvero importante. Per ora solo detriti e rifiuti”.

In passato, questo giornale si è occupato di questa spiaggia, e del torrente Gazzi, e non esiste più l’emergenza dello sversamento di liquami. Ma oggi la spiaggia è piena di detriti e c’è chi continua a utilizzarla per gettare i rifiuti. Il rilancio di Messina deve passare da una nuova attenzione e cura nei confronti del territorio.