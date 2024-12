A Giampilieri arriva Babbo Natale: fitto programma di eventi tra quiz, giochi e teatro

A organizzare le iniziative l'associazione Giampilieri 2.0

MESSINA – In attesa dell’evento del 22 dicembre a Pezzolo, anche un altro villaggio ha pubblicato il calendario degli eventi natalizi che lo animeranno dal 23 dicembre al 6 gennaio. Si tratta di Giampilieri, dove l’associazione Giampilieri 2.0 ha organizzato diverse attività, tra rappresentazioni teatrali, giochi e contest fotografici.

Il programma

Il 23 dicembre ci sarà il pomeriggio con Babbo Natale e la cena tra i soci dell’associazione Giampilieri 2.0. Il 27 dicembre, invece, lo spettacolo “Scecco, Cavallo e Re” a cura di Scimone Sframeli dalle 19. Due giorni dopo ci sarà il “Mercante in fiera di Giampilieri” e altri giochi, sempre a partire dalle 19. Attesa poi per il quiz “Chi vuol essere Giampuluroto”, che si terrà il 2 gennaio. Il giorno dopo, il 3, il Teatro dei 3 Mestieri porterà in scena “Hansel, Gretel e il segreto della strega”.

Le feste si chiuderanno il 6 gennaio con la premiazione del contest e l’estrazione della lotteria. Il contest in questione è “Natale in Mostra”. Entro il 20 dicembre chi vorrà partecipare potrà inviare una foto in cui ritrae la propria porta addobbata o il presepe che è stato allestito alla finestra.