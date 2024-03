A Gioia Tauro chiuso un bar per allaccio abusivo alla rete elettrica e vendita illegale di cannabis

Nell'ambito di una serie di controlli sul territorio i carabinieri hanno deferito numerose persone per vari reati

GIOIA TAURO – Un titolare di un bar, è stato deferito dai carabinieri che nell’ambito di una serie di controlli, all’interno del suo locale, hanno scoperto la presenza di un allaccio abusivo alla corrente elettrica per un danno stimato di circa 15 mila euro. All’interno dello stesso esercizio commerciale sono stati rinvenuti anche centinaia di pacchetti di sigarette e diversi grammi di cannabis cosiddetta “light”, pur in assenza di un titolo di vendita per i suddetti prodotti. Si è dunque disposta la chiusura del locale e

deferito il titolare nonchè è stato sanzionato con un provvedimento amministrativo per migliaia di euro.

A Melicucco invece, il titolare di un market locale è stato deferito all’autorità giudiziaria in quanto aveva impiegato un lavoratore in “nero”. Oltre al deferimento i militari hanno comminato una serie di ammende per un valore di circa 15 mila euro.

Sempre a Melicucco sono state deferite in stato di libertà tre persone per ricettazione in concorso a seguito di un controllo effettuato ad un cittadino extracomunitario a bordo di una bicicletta appartenente a un servizio di bike-sharing. Il mezzo, che non possedeva gps, scheda sim e antifurto, aveva i numeri di serie abrasi.

A Rosarno, inoltre, altre tre persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per violazione degli obblighi dell’autorità giudiziaria e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. I Carabinieri hanno poi effettuato controlli in materia ambientale, deferendo un cittadino locale per l’incendio di 4 copertoni di gomma e altri due che mediante manomissione del contatore, sottraevano energia elettrica dalla rete pubblica.