A Giostra muore un 19enne, a terra con un colpo di pistola al collo

È stato trovato così. S'indaga sulla dinamica

MESSINA – Quasi mezzanotte di domenica al rione Giostra: c’è il corpo di un giovane a terra. Ha un colpo d’arma da fuoco al collo. E una pistola è vicina al cadavere. Così è morto il diciannovenne Michele Lanfranchi, trovato senza vita su un marciapiede di via Michelangelo Rizzo. Il suo corpo, con un colpo solo e fatale, è ora sotto sequestro e si farà l’autopsia.

Allo stato attuale, la polizia non esclude nessuna ipotesi: un colpo partito per sbaglio, oppure un suicidio, che risulta l’ipotesi meno probabile, o un omicidio in circostanze da verificare. Con attenzione appunto all’ipotesi di uno sparo partito in modo incidentale.

Michele Lanfranchi (nella foto dal profilo Facebook) avrebbe compiuto 20 anni nel mese di luglio.