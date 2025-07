A giugno controllati 1.400 veicoli e 2mila persone: 3 arresti e oltre 160 infrazioni

I carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo per rapina e uno per spaccio. 13 denunciati durante i controlli mensili, 8 segnalati come assuntori di droghe

MESSINA – Un arresto per rapina e uno per spaccio, entrambi in flagranza di reato, e l’esecuzione di un ordine di carcerazione. È questo il bilancio del mese di giugno 2025 dei carabinieri del nucleo radiomobile di Messina, che ha svolto i consueti controlli su tutto il territorio. Durante i pattugliamenti sono stati controllati più di 1.400 veicoli e oltre 2mila persone. Ai 3 arrestati si aggiungono 13 denunciati e 8 segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe, trovati in possesso di cocaina, crack e marijuana.

Oltre 160 multe

Inoltre i carabinieri hanno contestato più di 160 infrazioni per eccesso di velocità, mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, cellulare alla guida, semafori non rispettati, guida in stato di ebbrezza e condotte pericolose.