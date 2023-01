A Letojanni "Le immagini abbracciano le parole" - Tempostretto

Il corso prevede lezioni teorico-pratiche tenute da Lisa Bachis e Roberto Mendolia (Rogika)

Al via oggi (sabato) a Letojanni, il corso “Le immagini abbracciano le parole”. L’obiettivo degli organizzatori è fare incontrare la fotografia e la scrittura, per “guardare narrare pensare conservare”, realizzando insieme un percorso condiviso. Il corso, che si protrarrà sino a marzo, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Letojanni, assessorato Cultura e servizi alla persona e la collaborazione del Circolo di lettura “Bianca Garufi” e della Pro loco di Letojanni. Luogo di incontro per i corsisti, la bella sede del museo Durante che sorge in piazza Matteotti. I docenti Lisa Bachis e Roberto Mendolia (Rogika) alterneranno lezioni teorico-pratiche e uscite su campo. Il corso si terrà ogni sabato dalle 17 alle 19.