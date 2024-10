A Lipari l’ufficio urbanistico è in tilt e i tecnici insorgono: “Grave carenza di personale”

Problemi per certificati e autorizzazioni. L'associazione tecnici eoliani scrive al sindaco: "Intervenga"

LIPARI – L’ufficio urbanistico comunale di Lipari è al collasso, sottodimensionato e alle prese con troppe pratiche, che spesso sono da ripresentare. A denunciare la mancanza di personale è stato Gaetano Barca, alla guida dell’associazione tecnici eoliani che ha deciso di scrivere direttamente al sindaco di Lipari Riccardo Gullo per evidenziare il problema e chiedere una soluzione. Il problema della carenza di dipendenti rende complicato chiedere la verifica delle pratiche o il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, bloccando l’intero settore.

La lettera dei tecnici: “Serve una soluzione adeguata”

Nella lettera l’associazione ha spiegato: “La ritardata elaborazione delle pratiche che non necessitano di alcun provvedimento grava sempre più sui cittadini costringendoli ad affrontare l’ aumento dei costi che lievitano giorno dopo giorno a causa di diverse congiunture. In molti casi, i rilasci dei permessi, risulta essere tardivo rispetto ai termini imposti rispetto alle autorizzazioni rilasciate dagli altri enti. Ciò comporta la ripresentazione delle pratiche per scadenza dei termini di validità. Questa situazione genera inevitabili tensioni tra uffici, tecnici professionisti e cittadini. Recentemente abbiamo assistito a un ulteriore aggravamento della situazione: il tecnico incaricato di istruire le pratiche di Valutazione di incidenza ambientale è stato sottratto per tre giorni alla settimana da tale servizio”. E infine: “Siamo certi che troverà una soluzione adeguata. L’ associazione attiverà tutte le procedure previste dalla legge per tutelare i diritti dei propri clienti nei tempi stabiliti dalle norme vigenti”.