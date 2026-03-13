 Incidente autonomo sulla Ss113 a Patti, c'è una vittima

Incidente autonomo sulla Ss113 a Patti, c’è una vittima

Redazione

Incidente autonomo sulla Ss113 a Patti, c’è una vittima

venerdì 13 Marzo 2026 - 16:15

Sul posto Anas e forze dell'ordine

Una persona è deceduta questo pomeriggio in seguito ad un incidente autonomo avvenuto sulla Ss113, in territorio di Patti. Sul posto si sono recate le squadre Anas e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Si tratta di un 86enne originario di Basicò. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che guidava, un’Alfa Romeo 156, e si è schiantato contro un muro. A determinare l’incidente potrebbe essere stato un malore.

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