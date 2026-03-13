Meteo: attenzione al fronte temporalesco di domenica accompagnato dallo Scirocco

Nel Messinese fine settimana volubile a causa di un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche

Quello in arrivo sarà un weekend particolarmente volubile, a causa di un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo giorni caratterizzati da ampi tratti soleggiati, mentre sulle aree dell’entroterra si formavano i primi annuvolamenti di calore (segno di una primavera che avanza), l’affondo di una saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale favorirà l’isolamento di una depressione chiusa in quota che proprio domenica 15 marzo si avvicinerà all’Isola, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Questa depressione in quota, caratterizzata da un nucleo freddo in quota, produrrà dell’instabilità, con nubi cumuliformi foriere di piogge e temporali. Da noi, sul Messinese, il peggioramento inizierà ad avvertirsi non prima della tarda mattinata, primo pomeriggio domenicale, quando un fronte di piogge e temporali risalirà dal Canale di Sicilia, accompagnato da sostenuti venti di Scirocco e Ostro che raggiungeranno punte di oltre 50-60 km/h nello Stretto di Messina. Ancora, sul piano previsionale, rimane l’incertezza sulla traiettoria che seguirà questo minimo depressionario, che potrebbe poi muoversi verso il Canale di Sicilia o il basso Tirreno. Trattandosi di un minimo alla mesoscala, molto ristretto, quest’ultimo dubbio lo possiamo togliere non prima di domenica mattina, attraverso la tecnica del now-casting. E’ chiaro che in caso di un passaggio sul Canale l’area ionica, in particolare il versante orientale dei Peloritani, rischia accumuli anche di oltre 60-100 mm in 24 ore. In caso di passaggio sul basso Tirreno la città di Messina vedrà un’ondata di maltempo più seria, nella seconda parte di domenica, con possibile passaggio temporalesco dentro lo Stretto. Di sicuro ci aspetta una domenica di forte instabilità, anche se in mattinata, eccetto il soffio sostenuto dello Scirocco,

Sabato 14 marzo 2026

Giornata caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso o velato, con un moderato vento da Sud che nel corso del pomeriggio e della serata andrà ulteriormente a intensificarsi, spirando intenso nella zona nord in serata. Non sono attese precipitazioni, se non dei piovaschi o locali piogge sul versante orientale dei Peloritani. Temperature massime sui +17°C +18°C, minime sui +13°C. Sulla fascia tirrenica della provincia i termometri potranno varcare la soglia dei +20°C. Mari da poco mossi a mossi, con moto ondoso in intensificazione sullo Stretto e Ionio in serata.

Domenica 15 marzo 2026

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sullo Stretto e costa ionica, mentre ampie schiarite si vedranno ancora lungo la costa tirrenica. Già in tarda mattinata le prime piogge bagneranno l’area ionica e la zona sud della città. Entro il primo pomeriggio domenicale il fronte di piogge e temporali, che risalirà dal Canale di Sicilia, interesserà l’area ionica e dopo lo Stretto, accompagnato da sostenuti venti di Ostro e Scirocco che potranno raggiungere punte di oltre 50-60 km/h nella zona nord. Nel pomeriggio non si escludono neppure dei temporali, anche con scrosci davvero molto intensi, capaci di causare qualche locale criticità di carattere idraulico. Il fronte si allontanerà in serata, lasciando spazio ad ampie schiarite, mentre il vento, dopo lo Scirocco insistente, ruoterà da Ponente, con raffiche fino a 30-40 km/h. Mari molto mossi, localmente agitato lo Ionio, con forti risacche su tutto il litorale della costa ionica e dello Stretto. Appena mosso il Tirreno.