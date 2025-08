A Messina arriva “Lo Spirito di Stella”, il catamarano per le minicrociere inclusive

Mercoledì 6 e giovedì 7 escursioni dedicate a persone con disabilità a bordo dell'imbarcazione. Ecco come partecipare

MESSINA – Si chiama “Lo Spirito di Stella” ed è il catamarano, il primo al mondo, in grado di far viaggiare persone affette da disabilità motorie o sensoriali. L’imbarcazione è arrivata a Messina e offrirà escursioni gratuite il 6 e il 7 agosto, in collaborazione con il Comune di Messina.

Le minicrociere inclusive dureranno circa 2 ore e partiranno alle 10 dal molo del Marina del Nettuno. Per ogni escursione il catamarano ospiterà fino a 4 carrozzine con altrettanti accompagnatori oppure 8 persone in piedi o 2 carrozzine elettriche e 4 tra ospiti e accompagnatori. Per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero +39 348 807473.

“Lo Spirito di Stella” è nato dall’esperienza di Andrea Stella, giovane originario di Vicenza costretto all’uso della sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria a Miami, dove si trovava in vacanza nel 2000. Il ragazzo ha trasformato la propria sfida in un messaggio: “Accessibilità e inclusione devono diventare principi fondanti della progettazione, in mare come a terra”.