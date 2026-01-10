Messina. Incidente tra due moto in via Garibaldi, tre feriti in codice rosso

Impatto violento stasera all'altezza dell'incrocio con via Fata Morgana

MESSINA – Un violento impatto tra una moto e uno scooter intorno alle 23 di stasera. Una moto Transalp, con a bordo due persone, e uno scooter si sono scontrati in via Garibaldi. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Fata Morgana. I tre sono rimasti feriti e portati in codice rosso negli ospedali Policlinico, Papardo e Piemonte.

Sul luogo polizia municipale e carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.