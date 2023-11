"A Messina il museo del terremoto e il recupero di Casa Cammarata e villa De Pasquale" VIDEO - Tempostretto

Il capogruppo all'Ars del M5S Antonino De Luca è autore di emendamenti alla Finanziaria regionale che hanno sostenuto i tre progetti

MESSINA – Messina città degli eventi. Messina città con un’identità culturale da rafforzare. Ora il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonino De Luca, capogruppo all’Ars, mette in evidenza tre significative novità, alle quali ha contribuito con i suoi emendamenti in Finanziaria. Dal museo del terremoto al recupero di due gioielli. La prima è la “ristrutturazione del muro e della Casa del cavaliere Cammarata. Presto ci sarà l’apertura del cantiere grazie anche agli impegni assunti dall’assessore comunale alla Cultura Caruso. Seguiranno ulteriori finanziamenti perché, attorno a questa storia, occorre creare un’area di sviluppo”.

Impegnato pure sul fronte dei ritardi nei pagamenti per la cooperativa sociale Faro 85, che gestisce la struttura per disabili al Don Orione, il parlamentare messinese del M5S annuncia altre due novità in campo culturale: “Uno stanziamento di 100mila euro, sempre in Finanziaria, per la ristrutturazione e la riapertura di villa De Pasquale. Un patrimonio che abbiamo a Contesse e che deve essere reso nuovamente fruibile. E prevederò anche lì altri stanziamenti nei prossimi strumenti finanziari, una volta partiti i lavori”.

Antonino De Luca

Continua De Luca: “L’opera a cui tengo maggiormente è l’apertura del museo del terremoto, che presto vedrà la luce nei locali dell’antica filanda, in gestione al Museo regionale interdisciplinare di Messina. Il terremoto ha seppellito l’identità culturale della città. E, per lavorare su un’identità di popolo, dobbiamo far conoscere la nostra storia di grandezza prima del sisma. Dobbiamo portare le scuole ma anche i croceristi e chi visita Messina”.

