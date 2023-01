Messina. 100mila euro per Casa Cammarata, ok in Commissione Bilancio Ars - Tempostretto

Approvato l'emendamento del deputato Antonio De Luca (M5S). 400mila euro per la costa da Ponte Schiavo a Giampilieri

La Casa del cavaliere Cammarata potrà finalmente essere sottoposta al restauro che merita. Con un emendamento alla finanziaria regionale a firma del deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, approvato in commissione bilancio, sono stati stanziati centomila euro da destinare al Comune di Messina e finalizzati a progettare la messa in sicurezza, restaurazione e fruizione della casa-monumento che sorge a Maregrosso.

“Con le risorse messe a disposizione – dichiara il parlamentare pentastellato – mi auguro si ponga fine al vergognoso stato di degrado e abbandono nel quale versa la Casa del Puparo, restituendole il giusto decoro che ne esalti il valore artistico e culturale. Da messinese mi auguro che Casa Cammarata diventi presto un luogo di interesse turistico, simbolo di una Messina che può rinascere e splendere, anche in quelle aree degradate e considerate da sempre marginali. Del resto fu proprio Giovanni Cammarata, artista autodidatta dalla storia sofferta e travagliata, a lanciare un importante messaggio sociale costruendo la sua ‘casa fantastica’ in mezzo alle baracche”.

Sempre in commissione bilancio, il deputato Antonio De Luca ha presentato un altro importante emendamento per la città di Messina, con il quale sono stati previsti 400 mila euro da destinare al Comune per la progettazione e collocazione delle barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri. “Sono felice di aver potuto stornare queste somme per la sicurezza dei nostri litorali”.