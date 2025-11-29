“A Messina il più grande corteo no ponte degli ultimi anni”

Il comitato contrario alla grande opera si dice soddisfatto per una manifestazione "rumorosa e festosa"

MESSINA – “La Corte dei conti lo ha motivato, il ponte sullo Stretto va bocciato”. Questo uno degli slogan del corteo no ponte di oggi a Messina. Lo stesso comitato promotore commenta così: “Si è svolto il più grande corteo degli ultimi anni. Tantissime le organizzazioni e le realtà che hanno aderito altrettanti i partecipanti al corteo nonostante la pioggia insistente. Comitati, associazioni, sindacati, partiti, tutti in piazza contro il ponte e per chiedere un vero sviluppo per i nostri territori. In prima fila lo striscione “Lo Stretto non si tocca”, dietro il quale si sono avvicendati i referenti di tutti i gruppi organizzatori e alcuni leader nazionali come Bonelli di Avs, Floridia di M5s, l’europarlamentare Orlando, il dirigente Giove della Cgil”.

Subito dietro gli striscioni dei comitati “Noponte Capo Peloro”, “Invece del ponte”, “Titengostretto”, a seguire le grandi associazioni ambientaliste Wwf, “Legambiente”, “Italia Nostra”, “Greenpeace”, “Lipu”, quindi la Cgil, i partiti Pd, M5s, Avs, le decine e decine di associazioni tra cui l’Arci, Libera, Udu, Anpi, Uisp. Presenti anche Assemblea no ponte e altri gruppi organizzati.

A Piazza Duomo la parte finale della manifestazione con gli interventi conclusivi aperti dai tre comitati (Invece del ponte, No ponte Capo Peloro e Ti Tengo Stretto) e a seguire tutti gli altri. Luigi Giove, della segreteria Cgil nazionale, la sindaca Giusy Caminiti di Villa San Giovanni, i politici Bonelli, Schlein, Floridia e i referenti nazionali delle associazioni, Rete degli Studenti Medi, Wwf, Legambiente, Anpi, Libera, Lipu, Italia Nostra.

“La giornata si chiude con un messaggio chiaro e inequivocabile al governo e al Paese: no al ponte devastante, inutile e dannoso. Sì allo sviluppo sostenibile, a strade efficienti, a ferrovie moderne e veloci, acqua H24, contrasto al dissesto idrogeologico, ospedali funzionanti e scuole sicure”, conclude il comitato.



