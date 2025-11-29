Il corteo no ponte a Messina, Floridia: “I miliardi per ospedali, scuole e strade” VIDEO

La senatrice del M5S alla manifestazione ("Il ponte non sta in piedi"). Interviste con Ialacqua e Valbruzzi (No ponte Capo Peloro) e Bulsei ("Titengostretto")

MESSINA – In corso il corteo no ponte a Messina. Sottolinea la senatrice del M5S Barbara Floridia: “Siamo qui per dire no a questo progetto. Il ponte sullo Stretto non sta in piedi. In Sicilia mancano scuole, strade, ospedali. E Meloni e Salvini bloccano 15 miliardi per il ponte e 23 miliardi in armi, tagliando 800 milioni alla scuola pubblica. Oggi qui vogliamo dare forza alla bocciatura che la Corte dei conti ha dato a questo progetto. Ed è scritto nero su bianco tutto ciò che le opposizioni dicevano da tempo”.

In video anche la professoressa Mariella Valbruzzi e l’ex assessore Daniele Ialacqua (comitato No ponte Capo Peloro) e la presidente di “Titengostretto”, Rossella Bulsei, realtà di Villa San Giovanni.

Di Paola (M5S): “Salvini restituisca più di un 1 miliardo di fondi Fsc ai siciliani, no al ponte della propaganda”

“Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si metta alla guida di un’utilitaria e provi a percorrere la Palermo- Sciacca o la Palermo-Agrigento e si vergogni dello scippo che sta facendo ai siciliani, distraendo un miliardo e 300 milioni di fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione) per progettare un ponte della propaganda. Un ponte che non è certamente una priorità per la Sicilia. La priorità per i siciliani è quella di poter guidare ogni giorno su strade sicure senza il rischio di morire”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola, intervenendo a Messina alla mobilitazione per dire no al Ponte sullo Stretto di Messina.

“Salvini restituisca questi soldi ai siciliani – ha insistito Di Paola – a noi servono strade, scuole e ospedali. Questo ponte della propaganda non sta in piedi già oggi, così come certifica la Corte dei Conti, che ha dimostrato le macroscopiche violazioni di carattere economico, ambientale e normativo di una struttura che non vedrà mai la luce e che rappresenta già un monumento allo spreco ancor prima dell’eventuale posa della prima pietra”.

