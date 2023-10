A Messina il secondo “Torneo dello Stretto di baseball per ciechi” - Tempostretto

Sabato allo stadio di baseball "Primo Nebiolo" l'Ssd Unime sfiderà gli Etna Blinds e il San Giorgio. Domenica mattina la finale

MESSINA – Tutto pronto in casa SSd UniMe per il via ufficiale al secondo “Torneo dello Stretto di Baseball per Ciechi”, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre allo Stadio di Baseball “Primo Nebiolo” di Contrada Conca d’Oro. La manifestazione, con ingresso gratuito, rappresenta a tutti gli effetti l’atto conclusivo della stagione agonistica 2023, oltre ad essere un banco di prova importante per il team universitario per dimostrare il proprio valore davanti al delegato dell’Associazione Italiana Baseball per Ciechi, Eva Trevisan (vice presidente) e Stefano Malaguti (segretario generale Lega Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti).

La formazione universitaria recentemente ha vinto il torneo esordienti a Bollate e nella due giorni del torneo sfideranno l’Etna Blinds di Paternò ed il San Giorgio di Reggio Calabria, compagini che si presentano in riva allo Stretto rafforzate: la prima grazie dall’innesto di alcuni giocatori in prestito dall’Umbria Redskin e con in panchina uno dei coach della leonessa Brescia, mentre tra le file dei calabresi giocheranno atleti della All Blinds Roma ed una giocatrice della leonessa Brescia. Tra le fila messinesi ci sarà anche Massimiliano Neto, messinese che per lavoro si è trasferito a Milano dove gioca con i Lampi Milano.

Il programma del “Torneo dello Stretto”

Il programma del torneo prevede la cerimonia ufficiale di apertura sabato mattina alle ore 09:15, che anticiperà lo svolgimento delle gare, programmato per l’intera giornata di sabato. Domenica mattina, infine, l’atto conclusivo con la finalissima.

Tanti gli ospiti e le personalità che saranno presenti alla manifestazione: Fiammetta Conforto (Delegata del Rettore ai servizi disabilità e Dsa), Silvia Bosurgi (Presidente della Ssd UniMe), Liana Cannata (Assessore alle pari opportunità, politiche giovanili, formazione, baratto amministrativo, banca del tempo), Francesco Giorgio (Delegato del Provinciale di Messina del Comitato Italiano Paralimpico), Barbara Menoni (consigliere Federale Fibs), Stefano Malaguti (Segretario generale Libci), Eva Trevisan (Vice Presidente Aibxc), Priscilla Brandi (delegata alla organizzazione eventi della Aibxc) e Michele Bonaccorso (Delegato Fisb Sicilia e membro della Commissione per la divulgazione del Baseball per ciechi).

Immagine in evidenza di Giovanni Pini,

dalla pagina Facebook “Ssd UniMe Baseball per ciechi”

