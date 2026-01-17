A Messina la Nazionale U18 maschile di volley per uno stage

Dal 25 al 29 gennaio 2026, i migliori talenti del volley azzurro si ritroveranno a Messina per uno stage di allenamento

MESSINA – La grande pallavolo azzurra fa tappa in riva allo Stretto. Con profondo orgoglio per la città e per l’intero movimento sportivo territoriale, il Comitato Territoriale Fipav Messina annuncia ufficialmente che, dal 25 al 29 gennaio 2026, Messina ospiterà lo stage di allenamento della Nazionale Under 18 Maschile.

L’appuntamento, di altissimo prestigio tecnico, vedrà protagonisti i migliori giovani talenti del panorama nazionale. Gli atleti, selezionati su indicazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Maschili, Vincenzo Fanizza, saranno impegnati in una serie di intense sessioni di lavoro tecnico e tattico, volte a perfezionare la preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali.

L’assegnazione di questo collegiale conferma e rafforza la centralità di Messina nel panorama della pallavolo giovanile italiana. La presenza dello staff federale guidato da Coach Fanizza non rappresenta solo un momento di crescita per gli atleti azzurri, ma anche un’occasione unica di confronto e aggiornamento per i tecnici, i dirigenti e tutti gli appassionati del territorio, portando il cuore pulsante del volley d’eccellenza direttamente nella nostra provincia.

La soddisfazione del comitato territoriale

Il Comitato Territoriale Fipav Messina rivolge a tutto il gruppo squadra i più sentiti auguri di buon lavoro, con l’auspicio che queste giornate siciliane possano rivelarsi proficue e ispiratrici per il futuro della maglia azzurra sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.

“L’arrivo della Nazionale Under 18 nella nostra città è motivo di profondo orgoglio e grande soddisfazione – dichiara il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro –. Ospitare uno stage di questo livello non è solo un riconoscimento alla nostra capacità organizzativa, ma rappresenta soprattutto una straordinaria opportunità di crescita e ispirazione per tutto il movimento pallavolistico locale. Vedere all’opera i migliori talenti d’Italia, guidati da un tecnico di assoluto valore come Vincenzo Fanizza, è uno stimolo importante per i nostri giovani atleti e per tutte le società che lavorano quotidianamente sul territorio. Un ringraziamento speciale alla Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Prof.ssa Giovanna Spatari, al Comune di Messina, alla Federazione Italiana Pallavolo, al Presidente di UniMe Sport Dott. Francesco De Francesco, al Presidente del Comitato Regionale Fipav Sicilia Dott. Locandro Antonio, alla società Ssd UniMe Arl e a tutto lo staff del Comitato Territoriale Fipav Messina.

I convocati azzurri e lo staff tecnico

In 18 tra i convocati che saranno a Messina: Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari, Lorenzo Moro (Diavoli Rosa); Federico Amadio (Volley Lube); Francesco Cavallini (Volley Tricolore); Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley); Jacopo Maria Di Coste, Mario Francesco Notarnicola (Materdomini Volley); Leonardo Ferrari, Lorenzo Vannucci (Invicta Volleyball); Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Tommaso Galinella (Sir Safety Perugia); Paolo Macca (Volley Modica); Gioele Miolo (Prata Pordenone); Giacomo Parmigiani (Fenice Roma); Gianmarco Pesce (Pallavolo Padova); Edoardo Trotta (Cisterna Volley).

Lo staff è composto da Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e primo allenatore), Loris Palermo (Allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Giuseppe Venuto (Team Manager).