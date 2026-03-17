Il Team Scaletta centra i playoff e scrive la storia a Messina

Calando il poker sul campo dello Spartak Caserta, con due giornate d'anticipo dalla fine del campionato di Serie B, il Team Scaletta è certo di concludere nelle prime cinque

Il Team Scaletta scrive una pagina indimenticabile della propria storia sportiva. Con la vittoria sul campo dello Spartak Caserta, nell’ultima giornata di campionato, la formazione siciliana conquista matematicamente l’accesso ai playoff per la Serie A, centrando un traguardo mai raggiunto prima nelle sei precedenti partecipazioni al secondo massimo campionato di futsal femminile.

Un risultato storico per le ragazze guidate da coach Ivana Cernuto, che rappresenta il coronamento di un percorso costruito negli anni con lavoro, sacrificio e grande passione. La qualificazione arriva al primo match point utile e certifica la crescita costante della società messinese.

La soddisfazione del Team Scaletta

L’emozione è grande nelle parole della presidente Chiara Tafuri, che ripercorre il cammino della società: “Sono passati dieci anni da quando io e coach Cernuto abbiamo preso sulle spalle la gestione del Team Scaletta, partendo dal campionato provinciale. Fin dal primo giorno abbiamo pensato di crescere passo dopo passo. In dieci anni abbiamo conquistato la promozione in Serie C, poi quella in A2 (oggi Serie B), ottenuto cinque salvezze consecutive – l’anno scorso solo all’ultima giornata – e raggiunto due prestigiose qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia”.

Un percorso lungo e intenso che oggi trova una nuova, straordinaria tappa. “Abbiamo raggiunto un risultato storico per tutti noi – continua Tafuri – per i dirigenti che ci sono sempre stati e per quelli che negli anni si sono uniti alla nostra famiglia, arricchendola sportivamente e umanamente. Questo traguardo è per il nostro paese, per gli amici di Scaletta Zanclea e per l’amministrazione comunale che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno”.

La presidente sottolinea come il successo affondi le sue radici nel passato: “È un risultato che parte da lontano. È innanzitutto merito di coach Cernuto e di tutte le ragazze che, dal 2004 ad oggi, hanno indossato la maglia del Team Scaletta con il nostro logo stampato sul cuore”.

Spartak Caserta – Team Scaletta 2-4

Sul parquet dello Spartak Caserta, la squadra messinese ha disputato una gara solida e determinata, impreziosita dalla prestazione da autentica MVP di Annalisa Foti, protagonista assoluta della partita. È proprio lei a sbloccare il match sugli sviluppi di un corner conquistato con una grande iniziativa personale. Il nuovo vantaggio siciliano arriva al termine di una splendida azione: Foti riceve palla nella propria metà campo da Loiacono, si libera della pressione con una veronica e chiude uno-due con De Gaetano prima di servire un assist perfetto per la stessa Loiacono, che deposita in rete a porta vuota.

Nella ripresa lo Spartak Caserta trova il pareggio su punizione diretta, ma ancora una volta è Foti a risultare decisiva: il suo assist a rimorchio libera De Gaetano, che conclude di prima intenzione riportando avanti il Team Scaletta. Nel finale le campane tentano il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma a trenta secondi dalla sirena arriva il gol che chiude definitivamente la partita. Lo scambio tra Firrincieli e Foti avvia l’azione, con quest’ultima che pesca Manti tutta sola: controllo di coscia e destro secco che fa esplodere la panchina siciliana e il direttore Maio sugli spalti.È il sigillo su una vittoria che vale molto più di tre punti: è il gol che consegna al Team Scaletta uno storico accesso ai playoff per la Serie A e che corona una stagione entusiasmante, destinata a restare nella memoria di tutto l’ambiente.