Iniziativa alle 18.30 in città

MESSINA – Presidio solidale per la nave “Freedom Flotilla” oggi alle 18.30, alla Passeggiata a mare. Questo il messaggio del Circolo Arci “Thomas Sankara”: “Sosteniamo le attiviste e gli attivisti della Madleen, sequestrati in acque internazionali dal governo israeliano mentre portavano aiuti umanitari a Gaza”.

FFC MEDIA FOR PRESS USE by Tan Safi (Freedom Flotilla Volunteer)

