A Messina servono aule: il Comune chiede alla Curia quelle del don Bosco

Predisposto lo schema di convenzione per l'utilizzo della struttura. Puccio: "Ci servono perché consegneremo appalti a breve per i lavori coi fondi Pnrr nelle scuole"

MESSINA – Il Comune chiederà alla Curia le aule dell’istituto San Giovanni Bosco di via Bergamo 249 in vista dei tanti lavori che interesseranno le scuole in città con i fondi Pnrr, in chiave di rigenerazione e riqualificazione. Per questo la quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, ha avviato l’iter per l’approvazione di uno schema di convenzione che dovrà passare dal consiglio e che permetterà all’amministrazione di chiedere gli spazi all’Arcidiocesi, così da utilizzarli per sopperire all’assenza di aule durante i lavori.

Puccio: “Necessità di reperire aule”

A spiegarlo è stato il direttore generale Salvo Puccio, intervenuto in aula: “Abbiamo la necessità di reperire delle aule considerando che stiamo consegnando diversi appalti a valere sui Fondi Pnrr per le scuole. Parliamo di usi temporanei e in particolare in questo caso dell’istituto San Giovanni Bosco. Questo è uno schema ed è il primo, prevede l’uso temporaneo di questi alloggi”. E ce ne saranno altri simili più avanti. Nello schema di convenzione è sottolineato “l’uso temporaneo” per quelle che saranno una quindicina di aule, cruciali per le scuole di Messina e per i loro studenti.