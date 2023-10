"A Messina si può puntare sul turismo internazionale" - Tempostretto

Un primo bilancio del Meeting Tourist Messina da parte dell'assessore Enzo Caruso. Ecco i numeri

MESSINA – Dal 18 al 21 ottobre il Meeting Tourist Messina. Con un obiettivo principale: fare rete a livello a locale e internazionale. Un’operazione promozionale, costata al Comune di Messina 50.000 euro, che l’amministrazione intende ripetere. Quattro giornate dedicate al turismo esperienziale, con la partecipazione di quindici buyer, grandi operatori provenienti da 10 Paesi. “Perché non ci si può innamorare di qualcosa che non si conosce“, ha dichiarato l’assessore Enzo Caruso. Ecco perché il modo migliore per “vendere” Messina e le sue bellezze è farle vivere in prima persona agli esperti del settore. Saranno adesso loro, tour operator, guide turistiche, travel blogger e giornalisti, a raccontare al mondo ciò che hanno visto e vissuto.

Commenta così l’esperienza l’assessore alla Cultura e al Turismo: “Un plauso ai colleghi assessori e alle società partecipate che hanno creato le condizioni in questi anni, sotto la spinta di De Luca prima e di Basile dopo, per rendere accogliente la città. Grazie ai partner istituzionali e commerciali, ai gestori dei siti di interesse e di servizi che hanno reso possibili le escursioni e le visite. Grazie alla Feisct (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici) per il qualificato gruppo di relatori che hanno inaugurato il Meeting al Palacultura e a ItaliAbsolutely per il coordinamento dei buyer, dei travel blogger e dei giornalisti ospiti presenti a Messina. E soprattutto un plauso alle aziende e agli operatori del turismo locale che hanno colto l’opportunità di presentarsi con i loro servizi e le loro offerte”.

Ha evidenziato sempre Caruso in questi giorni: ““Ci auguriamo che eventi come questo e tutte le attività che l’amministrazione comunale sta portando avanti attirino grandi investitori”. Mancano specialmente le strutture alberghiere che consentano di fare grandi numeri.

I numeri del Meeting Tourist Messina

– 15 Buyer provenienti da 10 Paesi (Kazakhstan, Francia, Slovacchia, Russia, Spagna, Croazia, Ucraina, Stati Uniti, Italia)

– 4 Creator Digitali

– 5 Giornalisti riviste del turismo

– 8 Agenti marittimi

– 5 Compagnie di Navigazione

– 280 Aziende attinenti al Turismo contattate per mail

– 11 Partner Istituzionali

– 20 Partner commerciali dell’Evento

– 45 Aziende iscritte tramite modulo online ai B2B

– 8 Rappresentanti dei Cammini Culturali Europei

– 24 tra Siti visitati, Escursioni effettuate ed Esperienze vissute

Dati Social nel periodo 16 – 24 ottobre

Pag. Facebook: VisitME Messina

– 381.800 Persone raggiunte in modo “organico”

– +744 % di coinvolgimento

– 9.280 Reazioni ai Post

– 222 Nuovi Follower

– 1.208 Condivisioni

– 723 Commenti

Account Instagram @VisitMe_Messina

– 2.627 Account Raggiunti in modo organico

– 396 Follower

– 2.231 Non Follower

– 18.071 Impression

– +571% di coinvolgimento

– +303% Visite sul profilo

– +13,5% di follower in più rispetto al mese precedente

– +1.197% interazioni con i reel

– da 397 a 528 Follower in 9 giorni

