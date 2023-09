"A Messina si può puntare sulla qualità di artisti e concerti" VIDEO - Tempostretto

Grazia Maria Spuria e Marcello Minasi: "La 75esima stagione dell'Accademia Filarmonica e i risultati di questi anni al Palacultura"

MESSINA – L’Accademia Filarmonica dedica la nuova stagione a Beethoven e conferma al Palacultura un programma concertistico d’eccellenza. Si tratta della 75esima stagione e del 194esimo anno della fondazione. Nelle parole di Marcello Minasi e Grazia Maria Spuria, rispettivamente presidente e direttrice artistica, un convincimento: “È possibile puntare su un programma di qualità, con artisti di altissimo livello, e ottenere grandi riscontri, e anche sold out, a Messina”.

“Fondamentale anche il rapporto con le istituzioni, rafforzatosi negli ultimi anni. Finalmente, dall’amministrazione De Luca in poi, abbiamo avuto attenzione. E Basile è stato presente alla nostra conferenza stampa, cosa inedita per un sindaco, non eravamo abituati”, aggiunge Minasi.

Articoli correlati