Confedilizia: “Ecco le novità della legge di bilancio”

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina
- Novità Legge di Bilancio 2026 e webinar del 13 gennaio
- La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto di misure che incide direttamente su proprietari, locatori, condòmini e operatori del settore immobiliare: dai bonus edilizi alla disciplina fiscale delle locazioni brevi, fino alle politiche abitative e agli interventi di rigenerazione urbana. Dalla sintesi delle misure di interesse per il comparto emerge un quadro più “ordinario” e tendenzialmente più prevedibile, che impone però attenzione agli adempimenti e alle nuove soglie fiscali.Bonus casa, ecobonus e sismabonus: proroga, ma in forma “ordinaria”Per il 2026 vengono prorogati i bonus edilizi ordinari alle condizioni già vigenti nel 2025: detrazione al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con tetto di spesa 96.000 euro e ripartizione in 10 anni. Confermato anche il Bonus mobili (50% fino a 5.000 euro). Non risultano invece prorogate le misure straordinarie (Superbonus 110%, salvo regimi transitori in aree sismiche, e Bonus barriere architettoniche 75%).Per i cittadini e per i condomìni, ciò significa programmare gli interventi con maggiore certezza, ma anche verificare con cura requisiti, capienza fiscale e documentazione, per evitare contestazioni e perdere l’agevolazione.Locazioni brevi: nuove aliquote e soglia “imprenditoriale” più bassaSul fronte degli affitti brevi, la manovra ridisegna il regime della cedolare: 21% sul primo immobile, 26% sul secondo; dal terzo immobile scatta l’obbligo di attività d’impresa e partita IVA. Inoltre, la soglia oltre la quale l’attività viene considerata imprenditoriale scende da 4 a 2 immobili, con effetti pratici rilevanti per famiglie, piccoli proprietari e gestione professionale.
- Prima casa e politiche abitative: nuove soglie ISEE e rifinanziamentiIn tema di accesso alla prima casa, viene elevata la soglia di franchigia ISEE: fino a 91.500 euro in via generale e fino a 120.000 euro nei capoluoghi metropolitani (con incrementi legati ai figli conviventi). Il Fondo di garanzia prima casa vede per il 2026 un limite massimo di impegni pari a 43 miliardi di euro. Sul versante sociale, vengono rifinanziati strumenti e fondi: il Piano Casa Italia (circa 200 milioni per 2026–2027) orientato anche a giovani e famiglie (con possibili formule di rent to buy) e programmi dedicati agli anziani; rafforzato il Fondo morosità incolpevole e prevista l’istituzione di un fondo rotativo dal 2027, oltre a un fondo specifico per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati con figli a carico.Rigenerazione urbana e regolarità edilizia: attenzione a conformità e circolazione degli immobiliDi rilievo anche le misure su rigenerazione e regolarità edilizia: previste premialità volumetriche estese anche a immobili condonati (leggi 1985, 1994 e 2003), con esclusioni (centri storici e aree a inedificabilità assoluta). In parallelo, per la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare viene richiamato l’obbligo di conformità urbanistica, edilizia e sismica a tutela della legalità del patrimonio edilizio. E viene chiarito che non è previsto alcun condono edilizio.
- Confedilizia organizza su facebook e youtube il consueto webinar di inizio anno dedicato alle novità che interesseranno nel 2026 il settore immobiliare, alla luce della manovra e di altri recenti provvedimenti, con focus su donazioni, detrazioni fiscali (bonus casa, ecobonus, sismabonus), affitti brevi e cedolare secca.Programma
- Introduzione del Presidente Giorgio Spaziani Testa
- Relazione del notaio Angelo Busani (collaboratore de Il Sole 24 Ore) su rinuncia alla proprietà immobiliare e nuove norme sulla circolazione di immobili donatiIntervento del dott. Andrea Cartosio (Coordinamento tributario Confedilizia) sulle detrazioni fiscali in edilizia e sulla comunicazione all’Agenzia delle entrate cui devono provvedere gli amministratori di condominio entro il 16 marzo di ogni annoIntervento del dott. comm. Giuliano Mandolesi (collaboratore ItaliaOggi) sul nuovo trattamento fiscale degli affitti brevi, con esempi e confronto tra regime imprenditoriale e nonIntervento del giornalista Cristiano Dell’Oste (Il Sole 24 Ore), anche moderatore, su cedolare secca con conduttore impresa e sanzioni per registrazioni tardive dei contratti in cedolare