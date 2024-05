Nuovo tram in città: ha il volto di Antonello da Messina ed è il sesto rigenerato VIDEO

In servizio dovrebbero essere 8 ma sono ancora 6. Ecco perché i tempi di attesa alla fermata non si abbassano

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dovevano essere 15 i tram da revampizzare, ma al momento in città ne sono rientrati solo 6. In più fra le nuove vetture, fresche di rigenerazione, due sono rimaste ferme dopo l’incidente avvenuto qualche settimana fa al capolinea Zir. Quindi ricapitolando i tram in circolazione oggi sono 6, di cui 4 vetture rivempizzate (di colore rosso con le nuove livree) e due vecchie (di colore grigio).

Il tram porta il nome e il volto di Antonello da Messina

L’ultimo rientrato in città e presentato questa mattina porta il nome di Antonello da Messina e anche il suo volto sulle porte. Le grafiche sono state disegnate dagli studenti del liceo artistico e multimediale del “G. Seguenza“. E’ stato il loro professore Rosario La Fauci a raccontare il progetto che li ha visti protagonisti nella realizzazione di questo lavoro e del tram “Nettuno” lo scorso anno.

Ecco perché i tempi di attesa ancora non si abbassano

Ma anche se un tram nuovo è già entrato subito in servizio i tempi di attesa alla fermata ancora non si abbssano. E’ proprio il presidente di Atm Pippo Campagna a spiegarne i motivi. Ad attende l’arrivo del tram alla fermata “Municipio” c’era anche un bambino appassionato di mezzi pubblici, accompagnato dalla mamma Elena Trombetta. E’ stato felice di essere il primo a salire sulla nuova vettura e fare una foto con il sindaco Federico Basile e il presidente Campagna. Ad inaugurare il tram “Antonello” c’erano anche il vice sindaco Salvatore Mondello e i consiglieri di Atm Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.