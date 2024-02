A Milazzo “colazione in biblioteca” con i bambini della primaria

Si tratta di un progetto voluto dall’assessore Russo, dedicato alla letteratura e rivolto ai bambini delle scuole primarie di Milazzo

MILAZZO – I bambini delle scuole primarie di Milazzo faranno “colazione in biblioteca” grazie ad un progetto dedicato alla letteratura, lanciato dall’assessore all’istruzione Lydia Russo.

L’iniziativa, che avrà inizio dal prossimo marzo, porterà gli alunni in biblioteca per una colazione speciale in compagnia di libri e autori letterari con momenti ludici. Ma non si tratterà di libri qualsiasi, l’assessore infatti assicura una scelta di titoli ampiamente coinvolgente per i bambini così da portarli ad amare la lettura. Il primo appuntamento è fissato per le 9.30 del 9 marzo, prezzo la biblioteca di Palazzo d’Amico.

«È necessario -ha dichiarato Russo- sensibilizzare alla lettura le giovani generazioni, a cominciare dai bambini piccoli e in questo senso abbiamo intenzione di proseguire con le iniziative, di concerto con le scuole».