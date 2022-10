A Milazzo il “Patto per la lettura”. L’incontro a Palazzo d’Amico

L’iniziativa, che coinvolgerà diverse scuole in sinergia con il Comune di Milazzo e il Consiglio di Biblioteca, nasce nell’ambito del progetto “Città che Legge”

MILAZZO – È stato ospitato presso Palazzo d’Amico, a Milazzo, l’incontro preliminare tra l’assessore alla cultura Francesco Alesci e le scuole del comprensorio in merito al progetto “Città che Legge” che porterà all’avvio del “Patto locale per la lettura”. Presenti anche Chiara Muscianisi e Filippo Russo del Consiglio di Biblioteca, organo amministrativo voluto per gestire la biblioteca comunale.

In rappresentanza delle scuole hanno presenziato Maria Teresa Maio e Catanzaro dell’Istituto Comprensivo Terzo, Gloria Zucconi dell’ITET Leonardo da Vinci, Rosa Salvatrice Scaffidi dell’ITT Majorana e Cristina Mastroeni del Liceo Artistico Guttuso.

Nel corso dell’incontro sono state delimitate le linee guida dell’iniziativa che, hanno sottolineato i portavoce del Consiglio di Biblioteca, culmineranno con il “Maggio dei Libri” che ogni anno vede nella città del Capo diversi progetti e presentazioni di manoscritti da parte di autori del territorio e non solo.

Tra le proposte avanzate dagli istituti scolastici presenti, quella di trattare il tema del vino avanzata dall’ITT Majorana nell’ottica di una sinergia che veda camminare di pari passo il corso di studi di Chimica e le discipline storico-letterarie grazie alle quali si approfondirà il tema dell’enologia mamertina e della sua lunga storia nel territorio. Il Liceo Artistico Guttuso, invece, si è detto propenso ad approfondire le tematiche legate al Castello di Milazzo, anche nell’ottica di futuri progetti di stampo artistico.

Il progetto “Città che Legge” è stato attivato sul territorio italiano nell’ambito del Piano d’azione per la promozione della lettura e coinvolge già diversi territori, prevedendo la possibilità di attuare Patti di lettura sia a livello locale che regionale. Adesso si attende la prossima riunione prevista a Milazzo nel mese di Novembre, nel corso della quale si definiranno ulteriori dettagli.