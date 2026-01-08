Il mercato del Messina si sposta in attacco e centrocampo

Il ds Evangelisti lavora sugli over di esperienza, c'è anche un profilo argentino che potrebbe arrivare presto in città

MESSINA – Il Messina si muove a tutto tondo sul mercato, tra le ipotesi sul tavolo c’è sicuramente quella di reperire un terzo portiere e infoltire il reparto under, ma resta costante il pallino dell’attaccante di esperienza. Tedesco arrivato da poco non ha ancora inciso e il ds Luca Evangelisti continua a sondare calciatori e possibilità si al centro che ai lati dell’attacco.

I nomi in attacco

Tra i profili che farebbero caso al Messina c’è Gabriele Zerbo, esterno offensivo palermitano di 31 anni e quindi esperta sia per età che per esperienza, avendo giocato sia in Serie C che in Serie D. L’attaccante classe 1994 era in forza all’Afragolese ma si è svincolato. Vorrebbe riavvicinarsi a casa, la possibilità di giocare nella città dello Stretto quindi lo stuzzica e l’intesa con l’Acr sarebbe ormai certa, manca solo l’ufficialità.

Sembra fatta anche per Juan Cruz Kaprof, calciatore argentino accostato al Messina direttamente dal presidente Justin Davis in una recente intervista rilasciata alla testata media partner della società. La punta centrale di 30 anni dovrebbe arrivare in città questo sabato.

Un centrocampista di esperienza

Già in gruppo, uno annunciato e l’altro ancora no, Oliviero e Bonofiglio. Mentre il ds Evangelisti cerca anche un rinforzo di esperienza in mezzo al campo ed è trapelato, e riportato per prima dalla testata MessinaSportiva.it, il nome di Francesco Urso, centrocampista classe 1994 svincolato e nella passata stagione in campo con la Reggina.

