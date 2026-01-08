 Maltempo a Messina, vigili del fuoco in azione tra allagamenti e pali caduti

Redazione

giovedì 08 Gennaio 2026 - 19:06

Già 23 gli interventi conclusi e 4 ancora in corso

MESSINA – Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati su tutto il territorio provinciale per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Sono 23 gli interventi conclusi finora, mentre altri 4 sono attualmente in corso. Le squadre, dispiegate in tutta la provincia, sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi caduti, pali dell’energia elettrica, un palo Telecom pericolante e un palo dell’illuminazione pubblica caduto. Diversi anche gli interventi per allagamenti.

