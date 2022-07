Milazzo, servizio assistenza disabili al mare: si cercano volontari

Il comune di Milazzo ha pubblicato una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni di volontariato per l’attivazione di un servizio assistenza disabili

MILAZZO – Si cercano associazioni di volontariato per l’avvio, in fase sperimentale, di un nuovo servizio di assistenza ai disabili al mare nella città del Capo. Dal comune la pubblicazione di una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni e alle Onlus con esperienza nel settore.

Nello specifico, il comune punta ad avviare il servizio per la zona situata nei pressi di via Tukory dove sono già presenti due parcheggi per la sosta disabili, una passerella che dal parcheggio porta sino alla spiaggia e una sedia job che potrà essere utilizzata per il servizio.

Sempre secondo quanto pubblicato dal comune, il servizio –una volta attivo- sarà disponibile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 nei giorni feriali. Le richieste di adesione da parte delle associazioni e delle Onlus dovranno essere inviate al comune entro le 12.00 del prossimo 2 agosto, toccherà poi ad una commissione valutare a chi assegnare il servizio.

Intanto già dallo scorso giugno a Milazzo si è intervenuti per facilitare l’accesso alle spiagge anche alle persone con disabilità motorie: lungo la battigia sono state posizionate delle passerelle in legno, mentre le vecchie docce sono state sostituite con nuovi modelli dotati di scivolo per favorirne l’utilizzo.

