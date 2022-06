A Milazzo si ripensa la viabilità. Ecco i cambiamenti per via Regis

Cambiamenti alla viabilità, a Milazzo. Si inizia da via Regis, dove si è intervenuti per migliorare la viabilità ma presto toccherà ad altre strade

MILAZZO – Si rivede la viabilità di alcune strade della città del Capo, dove si sta intervenendo per migliorare la sicurezza e la circolazione. Si parte con via Regis, dove già da qualche giorno è attivo il divieto di parcheggio su entrambi i lati della carreggiata. Intanto ulteriori cambiamenti sono stati disposti per il Borgo antico, dove sarà attivo un nuovo piano parcheggi.

Le zone interessate e i dettagli sui cambiamenti

Nello specifico, l’area interessata dallordinanza del comandante della polizia municipale interessa il tratto che da via Tremonti conduce alla riviera di Ponente. In questo tratto è stato disposto il divieto di parcheggio sul lato destro della carreggiata, permettendo il parcheggio solo sul lato sinistro con qualche eccezione.

Il divieto, infatti, interessa anche le zone dall’intersezione con via Spiaggia di Ponente al civico n. 185; Dal civico n. 131 al civico n. 123; Dal civico n. 109 all’intersezione con la via Tre Monti.

Nell’ordinanza è stata inoltre istiuita la sosta a cassonetto sul lato sud, nelle zone che vanno dal civico n. 185 al civico n. 131 e dal civico n. 123 al civico n. 109. Infine, è stato disposto il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Le revisioni alla viabilità, tuttavia, non sono terminate. Il comune ha infatti annunciato sopralluoghi presso via Cosenz, dove persistono criticità nello scorrimento del traffico e dove si ipotizza già un intervento simile a quello previsto per via Regis.

