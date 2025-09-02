A Milazzo tre serate di musica per Santo Stefano, dopo il successo del concerto di Fiorella Mannoia al Castello

MILAZZO – L’Amministrazione comunale ha definito il programma degli eventi settembrini che seguono il concerto di Fiorella Mannoia. In occasione dei festeggiamenti per il patrono Santo Stefano, la marina Garibaldi ospiterà tre spettacoli gratuiti.

Si inizierà giovedì 4 settembre con l’imitatore Luca Virago, noto al pubblico televisivo per le partecipazioni a programmi Rai e Mediaset negli anni ’90 e 2000 e per la più recente apparizione a “The Voice Senior”. Venerdì 5 settembre sarà la volta di Patty Pravo, mentre sabato 6 settembre salirà sul palco la cantautrice Noemi.​Il cartellone proseguirà il 12 e 13 settembre al Castello, con l’ottava edizione del “MilazzoChamberMusicFestival”. La prima serata, intitolata “Bach to blue”, vedrà i pianisti Gitto, Mundrov e Cuva eseguire un repertorio che spazierà da Bach a Gershwin. Il giorno seguente, la pianista Nogaeva e il violinista Tomaszewsky proporranno le “Anime Romantiche”, con brani di Beethoven e Wieniawski. Entrambi i concerti, con inizio alle 21, saranno ad ingresso libero.​

A concludere la programmazione di “Milazzo Estate” sarà l’evento “Mylae Gusti”, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, in programma dal 26 al 28 settembre sempre in marina Garibaldi. La manifestazione è organizzata grazie al contributo degli imprenditori Carlo e Pinella Calcagno.