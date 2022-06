Milazzo. Parco giochi inclusivo, conclusi lavori a piazza Impastato

Un parco giochi destinato a tutti, a Milazzo, grazie all'installazione di attrezzature ludiche inclusive. Ecco tutti i dettagli sull'opera

MILAZZO – Terminati gli interventi per la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo di piazza Impastato, a Milazzo. L’area era già adibita a parco giochi ma da oggi presenterà nuove attrezzature ludiche inclusive, così da permettere a tutti di usufruire del parco.

Nello specifico il nuovo parco giochi, dove è anche stata sostituita la pavimentazione antiurto in gomma, sarà suddiviso in aree dedicate alle varie fasce d’età: una per i più piccoli (dai 2 anni in su) e una per i bambini più grandi (dai 6 anni in su).

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che auspica che l’area possa essere rispettata e non divenga oggetto di atti vandalici: «Un intervento che permette di soddisfare le esigenze sia dei bambini più piccoli che dei ragazzi e degli accompagnatori come luoghi piacevoli incentivanti la socializzazione. Mi auguro che diventi un luogo di aggregazione e venga rispettato il decoro evitando episodi di inciviltà che spesso si verificano ai danni del patrimonio comunale».