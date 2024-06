A Mili e nella zona sud traffico in tilt per i lavori sull’asfalto: lunghe code e cittadini esasperati

Abitanti inferociti per i lavori nelle ore diurne tanto giovedì 20 quanto venerdì 21 giugno. La consigliera Restuccia: "Bisognava farli di notte. La SS114 paralizzata"

MESSINA – Due giorni complicati per gli abitanti della zona sud. A causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, in zona Mili, da e verso il centro città, si sono create lunghe code che hanno coinvolto decine di villaggi. La fila delle automobili e dei bus, nelle ore nevralgiche, ha portato i messinesi all’esasperazione, nell’impossibilità di raggiungere i luoghi di lavoro, le case e gli uffici. Un problema che dovrebbe risolversi a breve, non appena si concluderanno i lavori.

Restuccia: “Tutto paralizzato”

E c’è stato anche chi se l’è presa con il consiglieri comunali. A rispondere è stata la consigliera e capogruppo della Lega Giulia Restuccia, che ha spiegato: “Da due giorni sulla SS114 all’altezza di Mili Marina i lavori per la sistemazione della strada hanno reso impossibile agli abitanti procedere verso il centro città. Sia chiaro: questi lavori sono assolutamente necessari, soprattutto perché quella strada poteva essere paragonata a un colapasta, ma sicuramente potevano essere realizzati nelle ore notturne, per non paralizzare il traffico. Il mio appello è questo, svolgere i lavori in orari diversi, in cui c’è meno traffico, visto che non sono ancora terminati”.

Poi il riferimento alle accuse ai consiglieri: “E aggiungo, in risposta ai cittadini che puntano il dito contro i consiglieri comunali, che non siamo stati coinvolti e informati preventivamente dei lavori in questione. Anche noi lo abbiamo scoperto giovedì mattina, come tutti. Infine una riflessione: la SS114 è l’unica strada percorribile, se già per dei ‘semplici’ lavori, il traffico si paralizza, allora cosa succederebbe se venisse costruito l’impianto dell’umido a Mili? Cosa potrebbe succedere al passaggio di tutti i camion della provincia? Voleremo?”.